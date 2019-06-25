شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من خطف حاوى الترسانة قبل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة وليد فوزي صانع ألعاب نادي الترسانة، بعد التألق الملفت للاعب مع الشواكيش، خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية، دخول وليد فوزي الملقب بحاوى الترسانة دائرة المرشحين للانتقال لصفوف النادي الأهلي بالموسم الجديد بعد طرح إسم اللاعب على مائدة مسئولو القلعة الحمراء عن طريق أحمد كشري نجم القلعة الحمراء الأسبق والمدير الفني السابق للشواكيش.

وتلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية لوليد فوزي، وشاهدوا بعض مقاطع الفيديو الخاص به لينال إعجاب مسئولو القلعة البيضاء، ويتم الاستقرار على ضمه، بالميركاتو الصيفى خاصة أن اللاعب من مواليد 1997 وبالتالى سيكون قادر على خدمة النادي الأبيض لسنوات قادمة.

وأوصى أحمد كشرى مسئولو الأهلي بالتعاقد مع وليد فوزى لما يمتلكه من مهارات فنية بخلافه أنه صغير السن، لذا أوصى بضمه مع إمكانية إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز لاكتساب المزيد من الخبارات خاصة بعدما أبدى أكثر من نادي رغبة فى ضم اللاعب على رأسهم الاتحاد السكندرى والجونة وسموحة والمقاصة وإنبى.