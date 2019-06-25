شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يتوقع تسجيل صلاح وتريزيجيه فى مرمى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رجح محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال فوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره الكونغو حيث توقع فوز الفراعنة بهدفين نظفيين ، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدا الأربعاء فى ثانى مباريات الفراعنة فى كاس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر .

وتوقع إيهاب فى تصريحات صحفية " أن الثنائى محمد صلاح و محمود حسن " تريزيجيه " سيسجلان هدفا الفوز على الكونغو .

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وتستضيف مصر النسخة رقم 32 من بطولة امم افريقيا 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ.

ويحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة بعد انتهاء الجولة الاولى خلف المتصدر أوغندا بنفس الرصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد.