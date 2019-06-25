شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين السلة يلتقى لبنان فى نهائى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئين السلة مع نظيره اللبنانى فى نهائى البطولة العربية مع دقات السادسة من مساء اليوم والتى تقام بصالة الشباب والرياضة باكتوبر. ويسعى المنتخب الوطنى لحصد اللقب العربى العاشر ، ليضاف على سجل البطولات التى حققتها منتخبات الناشئين فى تاريخ مشاركاتها Advertisements و يٌعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا باللقب العربى على مستوى الناشئين ، حيث حصد اللقب 9 مرات من قبل ، وجاء التتويج أعوام 1986 ، و 1993، و 1995، و 1998 ، و 1999 ، 2014، 2015، و 2016، و 2018. ويلى المنتخب المصرى فى الأكثر تتويجا المنتخب السورى برصيد 4 بطولات، ثم السعودية وليبيا ولبنان ببطولة واحدة فقط لكل منهم.

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