شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكونغو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تعيدنا للمنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لمنتخب الكونغو فلوران إيبينجي، إن الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكنها الحياة ويجب فورًا العمل والتجهيز للقاء المنتخب المصري، ولابد من الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأوضح المدرب أنه عندما يقرأ الإحصائيات فإن فريقه قدم مستوى سيء أمام أوغندا، ولم يكن اللاعبون في المستوى المطلوب تمامًا، والكل كان خارج المستوى، ولكن بعد الخسارة الفريق تعاهد على الفوز.

وأضاف: «ننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة، فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل، وفي المقابل هدف فريقي هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل».

وتابع: «سنسعى للفوز أو على الأقل الخروج بنقطة أمام مصر تساعد على التأهل قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الأخيرة».