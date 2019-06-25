شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لغينيا: نابي كيتا جاهز بنسبة 100% ومباراة نيجيريا لن تكون سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البلجيكى بول بوت، المدير الفني للمنتخب الغيني، إن مواجهة الفريق أمام نيجيريا لن تكون سهلة وأن على فريقه الاجتهاد لتحقيق الانتصار فيها.

وأضاف «بوت»، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيجيريا: «ندرك جيدًا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين، نحن سنحاول أن نفوز أمام نيجيريا ولابد أن نكون واقعيين، نحن متحمسون للمباراة ونتطلع للفوز».

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وتابع البلجيكي: «هناك عدد من الدروس خرجنا بها من مباراة مدغشقر، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة»، مستطردًا: «عندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وأفضل حال، ويجب أن تكون شجاعًا.

وأكد المدرب أنه لديه ثقة في أن يؤدي اللاعبون دورهم كما يجب أن يكون لتحقيق النتيجة المأمولة، فيما أعلن أن نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، نابي كيتا، جاهز بنسبة 100% وقد يبدأ المباراة غدًا أمام نيجيريا، موضحًا: «هو في قمة جاهزيته الذهنية والبدنية».

وبدوره قال لاعب غينيا، سياجا: «نعلم أن نيجيريا لديها فريق جيد، علينا التركيز، نحن في حاجة إلى الثلاث نقاط، لذا لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف اللاعب: «يجب علينا بذل أقصى ما لدينا الفوز بالمباراة الهامة بالنسبة لنا».