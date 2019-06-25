شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب زيمبابوي: سنسعى لتصحيح أخطائنا في مباراة مصر أمام أوغندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أوفيدي كارورو، لاعب منتخب زيمبابوي، تفاؤله بالفوز علي منتخب أوغندا، في اللقاء الذي سيجمعهم غدًا ضمن منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، وأكد خلاله أن فريقه جاهز للمباراة وأنه سيسعي لتصحيح أخطائه أمام منتخب مصر في لقاء الافتتاح، والذي عانى خلاله الفريق من بعض الأخطاء الفنية.
ولفت إلى أن أهم تلك الأخطاء كان عدم قدرتهم علي تمرير الكرة بشكل صحيح، مما أفقدهم القدرة علي التسجيل.
وأضاف أن على فريقه أن يلعب غدًا بطريقة تنافسية لحصد النقاط الثلاثة من أجل التأهل للدور التالي من البطولة.
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