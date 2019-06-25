شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من «تذكرتي» بشأن حضور مباريات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت شركة تذكرتي بيانًا جديدًا فيما يخص حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، أكد خلاله إن دخول كافة الملاعب غير متاح بدون تذكرة مصحوبة ببطاقة المشجع Fan ID.

وأضافت الشركة في بيانها: «نؤكد للمشجعين أن التذكرة المشتراة تكون مرتبطة على النظام الإلكتروني ببطاقة المشجع الذي اشتري التذكرة فهما معًا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد».

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وتابعت: «تم رصد عدة حالات حصل فيها المشجع على تذكرة من آخرين سواء عن طريق الشراء النقدي أو في صورة هدية، وتوجه بها إلى الاستاد دون أن تكون مربوطة إلكترونيا ببطاقة المشجع الخاصة، به مما ترتب عليه صعوبات في إتاحة الدخول لهؤلاء المشجعين».

وأكدت: «بناء على ما تقدم تنبه شركة تذكرتي أن كافة التذاكر أيا كان مصدرها لزامًا أن تكون مربوطة مسبقًا ببطاقة المشجع حامل التذكرة، وأن هذا الربط يجب تفعيله قبيل يوم المباراة، وليس على بوابات الدخول، وفي حالة ضبط مثل تلك الحالات فإنه لن يسمح للمشجع بالدخول، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، والتي قد تمتد لإلغاء بطاقة المشجع تمامًا، وهو الأمر الذي لا يسعي له أي من المشجعين».

واختتمت: «وإذ تثق الشركة في نزاهة المشجعين الملتزمين بالقواعد المنظمة، تؤكد حرصها على نجاح البطولة، وإظهار مصر بالشكل الذي يليق بها رائدة في تنظيم الأحداث الإقليمية والعالمية».