صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل عقد نيمار للعودة إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على شروط عودته لنادي السابق برشلونة الإسباني.
وارتبط نيمار بالعودة لناديه السابق برشلونة بعدما صرح برغبته بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار وافق على شروط عودته للبارسا لمدة 5 سنوات.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أصبح قريباً من العودة لملعب كامب نو بعد مغادرته في عام 2017.
وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار وافق على تخفيض راتبه الذي يتقاضاه في ملعب حديقة الأمراء للعودة إلى برشلونة.
ويتقاضى نيمار في باريس سان جيرمان ما يقرب من 37 مليون يورو سنويًا، ولكن راتبه سينخفض إلى 24 مليون يورو وهو المتفق عليه في العقد الأخير له مع برشلونة قبل مغادرته.
واختتمت الصحيفة الكتالونية تقريرها بأن نيمار لا يهتم في الوقت الحالي بالمقابل المادي، ولكنه يريد استعادة مستواه الذي كان عليه خلال تواجده مع برشلونة.
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