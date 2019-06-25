زامورانو: ريال مدريد يجب أن يشتري مبابي

نصح الدولي التشيلي السابق ايفان زامورانو نادي ريال مدريد بصرف المال من أجل التعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم التشيلي: “بالطبع على ربال مدريد أن يشتري مبابي وأعينه مغلقة اعتقد انه اللاعب الذي يحتاجه ريال مدريد لإحداث فارق، أعتقد أني سأقدم أي شيء حتى يمكن أن يلعب مبابي العام المقبل في ريال مدريد” .

وتابع حديثه: ” ريال مدريد هذا يحتاج إلى تغيير جذري وسيطرة زيدان على زمام الفريق ، مع الإضافات الثلاثة أو الأربعة التي سنحصل عليها، وأعتقد أن الفريق سوف يقاتل من أجل كل شيء ريال مدريد لا يمكنه أن يذهب عامًا آخر دون الفوز بأي شيء.”

وأكمل: “في العام الماضي كان هناك لاعب أعطانا 50-60 هدفا في الموسم ولم يتم تعويضه بلاعب آخر، أعتقد أن هذا العام أدركوا من سيأتي: يوفيتش ، هازارد ، رودريجو ، ميندي ، أعتقد أننا نملك الآن فريق كبير للتنافس على قدم المساواة مع أي نادي”.