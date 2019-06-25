وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس موريتانيا بستاد السويس

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الموريتانية الأسلامية، والسيد أرونا موديبو توري، وزير الشباب والرياضية المالي، بستاد السويس لمتابعة مباراة منتخب مالي ومنتخب موريتانيا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية رقم 32.
رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالرئيس محمدولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الموريتانية الأسلامية، والذي حرص علي مؤازرة منتخب بلاده، باعتبارها المرة الأولي التي تشارك فيها موريتانيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ووزير الشباب والرياضة لجمهورية مالي والذي يساند منتخب بلاده أثناء البطولة.
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كان وزير الشباب والرياضة تابع استعدادات المجموعة الخامسة، والتي يحتضنها ستاد السويس حتي آخر اللحظات قبل انطلاق مباراة تونس وأنجولا، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي ١/١.
يُذكر أن وزير الشباب والرياضة حرص على حضور المباريات الافتتاحية لكل مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية لمتابعة الاستعدادات النهائية للاستادات والاطمئنان على حسن التنظيم.
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