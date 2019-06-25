شكرا لقرائتكم فرح عامر: سموحة تعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرح عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق السكندري فى الموسم الجديد، ورفض الإفصاح عن الصفقة فى الوقت الحالى. وأرجع عامر سبب رفضه الاعلان عن الصفقة ، حتى لاتضيع بهجتها بسبب بطولة أفريقيا. Advertisements ونشر عامر عبر تويتر " تعاقدنا امس مع الصفقة المميزة جدا وسوف نعلن عنها في التوقيت المناسب حتي لا تضيع بهجتها بسبب بطولة افريقيا " .

ودخل مسئولو سموحة سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة نظرا لقناعة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى بإمكانياته الهجومية منذ أن كان مدربا لفريق المصرى .

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