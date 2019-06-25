شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد وبطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً لبدء مشوار الفريق فى البطولة الأفريقية، بعد إنهاء الفريق لمبارياته فى بطولة الدورى العام، وضمانه الحصول على المركز الثانى أو الثالث، وبالتالى يحق له المشاركة فى البطولات الأفريقية.

ويعود بيراميدز للتدريبات بعد فترة راحة طويلة تنتهى اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يخوض اللاعبون مرحلة التأهيل البدنى، خاصة أن الفريق لا يتواجد به مدير فنى حالياً بعد رحيل الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق للفريق وجهازه المعاون بعد انتهاء الموسم.