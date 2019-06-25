شكرا لقرائتكم خالد الغندور: انتظروا صفقة القرن بنادي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور خلال برنامج "الزمالك اليوم" بأن الزمالك سوف يضم لاعب كبير جداً و هناك الان مفاوضات معه من مجلس الادارة.
و قال الغندور: " اللاعب الذي سينضم للزمالك هو دا فعلاً صفقة القرن، و سيكون معشوق جماهير نادي الزمالك و طريقة لعبه تشبه بشكل كبير طريقة لعب الزمالك"
و أكمل: " مجلس الادارة يفاوض اللاعب في سريه تامه و حتى محدش يعرف أن انا عرفت أن المفاوضات جاريه مع هذا اللاعب، و لكن أؤكد أن اللاعب الذي سيضمه الزمالك سيكون اضافه فنيه كبيرة".
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