شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يرشح لاعب تونسي للإنضمام للزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك، إن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض ومنتخب تونس رشح أحد لاعبي تونس للانضمام إلي فريقه في الموسم الجديد. وكشف المصدر ذاته إن فرجاني ساسي تلقي عدد من العروض في الفترة الأخيرة وكشف للمقربين منه إنه يرغب في البقاء بالزمالك في الموسم الجديد لارتباطه الشديد بجمهور الفريق وما قدموه من دعم له وقام أيضا بترشيح أحد لاعبي بلاده وطلب استقطابه للقلعة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي يرشح لاعب تونسي للإنضمام للزمالك بالموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.