أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على اقترابهم من حسم صفقة جديدة للفريق بداية من الموسم المقبل لتدعيم الصفوف. وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب سيكون بمثابة "صفقة القرن" للفريق وإضافة قوية لما يمتلكه من إمكانيات عالية. سيكون بمثابة "صفقة القرن" للفريق وإضافة قوية لما يمتلكه من إمكانيات عالية. وأشار إلى أن أمير مرتضى وأحمد مرتضى

يتولان الملف في الوقت الحالي وإنهاء الصفقة لصالح نادي الزمالك. وشن هجومًا على الفتاة التي خرجت ببعض الإتهامات للاعبين في صفوف المنتخب الوطني، مشددًا على أنها تحاول هز استقرار اللاعبين وإخراجهم عن تركيزهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن آخر تطورات صفقة القرن.. ويؤكد: الإعلان قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.