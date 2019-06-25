شكرا لقرائتكم وليد أزارو يعود الى القاهرة فجر الثلاثاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الكرة بالأهلى الى القاهرة فجر غدأ الثلاثاء عقب الراحة التى قضاها فى بلادة و اليونان خلال الفترة الماضية و العودة للتدريبات مع الفريق الأحمر أستعدادا لأستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز .

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وكان الأهلي قد استأنف مرانه يوم السبت الماضي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، وشهد مران الأمس مشاركة أحمد فتحي، فيما يعود أجايي وأزارو للمشاركة في مران الفريق بداية من الغد.

ويخوض الأهلي فترة إعداد مصغرة في القاهرة قبل السفر إلى أسبانيا خلال شهر يوليو المقبل لإقامة معسكر يتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفني وتطبيق التدريبات بشكل عملي استعدادا للمباراتين المتبقيتين للفريق بالدورى أمام المقاولون العرب والزمالك.