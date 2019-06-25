شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أداء منتخب مصر في المباراة الأولي طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيي لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الساب، إن أداء المنتخب في مباراته الأولي في افتتاح بطولة امم افريقيا أمام زيمبابوي طبيعي وغير مقلق ،خاصة وأن الفريق حقق الثلاث نقاط وهذا هو الاهم.

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وأضاف يحيى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المنتخب يعاني من وجود اصابات لبعض اللاعبين مثل صلاح وطارق حامد وبالرغم من ذلك يؤدون على أرضية الملعب، كما أن هناك لاعبين جاءو إلى المنتخب بعد فترة من الراحة وعدم وجود مباريات.

واختتم أن الاداء سيتحسن خلال المباريات القادمة، وستظهر شخصية منتخب مصر بالأداء القوي للاعبين .