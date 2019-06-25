شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أداء منتخب مصر في المباراة الأولي طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق يحيي لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الساب، إن أداء المنتخب في مباراته الأولي في افتتاح بطولة امم افريقيا أمام زيمبابوي طبيعي وغير مقلق ،خاصة وأن الفريق حقق الثلاث نقاط وهذا هو الاهم.
وأضاف يحيى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المنتخب يعاني من وجود اصابات لبعض اللاعبين مثل صلاح وطارق حامد وبالرغم من ذلك يؤدون على أرضية الملعب، كما أن هناك لاعبين جاءو إلى المنتخب بعد فترة من الراحة وعدم وجود مباريات.
واختتم أن الاداء سيتحسن خلال المباريات القادمة، وستظهر شخصية منتخب مصر بالأداء القوي للاعبين .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى: أداء منتخب مصر في المباراة الأولي طبيعي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.