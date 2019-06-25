شكرا لقرائتكم الجونة تضع 3 شروط للتعاقد مع مدير فنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادى الجونة 3 شروط للتعاقد مع مدير فنى لقيادة للفريق الساحلى خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية والمقرر الأعلان الرسمى عنه خلال الأيام القليلة المقبلة .
وكشف مصدر داخل الجونة أنه تم الأستقرار على أختيار مدير فنى أجنبى ومن الأقرب يكون إنجليزى والتى تتوفر لديه الثلاث شروط وهم " الشخصية القوية و لديه عين خبيره فى أختيار اللاعبين و عدم المبالغة فى الراتب الشهرى .
ويأتى هذا بعد رحيل حمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بالتراضى والذى تمكن من بقاء الفريق فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وتعين رضا شحاتة مدرب مؤقتأ .
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