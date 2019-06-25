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جهاز مصر المقاصة يرفض منح تقرير عن اللاعبين الراحلين...

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جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى لمصر المقاصة منح تقرير عن اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق فى الموسم المقبل ، مفضلا نزول جميع اللاعبين لتدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل .

 

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ومن المقرر أن يبدأ مصر المقاصة فترة الإعداد فى منتصف يوليه استعدادا للموسم المقبل بالإضافة لإستكمال مباريات كأس مصر التى سيخوض فيها الفريق الفيومى مباراة قوية أمام الزمالك فى دور الثمانية للبطولة .

 

وقد منح الجهاز الفنى للفريق الفيومى جميع اللاعبين فرصة جيدة للتعبير عن أنفسهم بداية فترة الإعداد على أن يتم الإطاحة ببعض اللاعبين قبل الدخول فى المعسكر المغلق .

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