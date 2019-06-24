فريق الإسماعيلي A يتغلب على الامل ودياً

نجح فريق الإسماعيلي A في التغلب على الإسماعيلي B المسمي بفريق الامل في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الاسماعيلية. الملعب الفرعي لاستاد الاسماعيلية. وسجل اهداف فريق الإسماعيلي A حازم مرسي وإبراهيم حسن وسجل لفريق الأمل عبدالخالق عواد. ويواصل الإسماعيلي استعداداته لخوض مباراة الزمالك المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويستعد أيضاً للموسم الجديد.

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