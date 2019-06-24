رياضة | فندق كمبينسكي يرفض استقبال طاقم الشركة الراعية للكاف دون سبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فندق كمبينسكي يرفض استقبال طاقم الشركة الراعية للكاف دون سبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

امتنعت إدارة فندق كمبينسكي بالتجمع الخامس، عن استقبال طاقم شركة لاجارديير الفرنسية، الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، خلال فترة تواجد الطاقم في القاهرة لمتابعة أعمال تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وفوجئ طاقم الشركة الفرنسية، برفض الفندق استقبالهم بدون سبب واضح أو مفهوم، على الرغم من أن الشركة حجزت قبل عدة أيام وسدد قيمة الحجز بشكل رسمي.

وقررت الشركة الفرنسية، تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، واللجنة المنظمة للنسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، والتي تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم، بشكوى رسمية ضد إدارة الفندق لوزارة السياحة المصرية واللجنة العليا المنظمة للكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسبب ما تعرض له وفد الشركة الراعية للكاف على هامش منافسات بطولة كأس الأمم، التي تسخر الدولة كل إمكانياتها لإنجاحها ومنع أي عقبات أو مشاكل في طريق المشاركين أو المنظمين.