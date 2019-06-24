رياضة | علاء أبو القاسم يعتلي عرش إفريقيا في سلاح الشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء أبو القاسم يعتلي عرش إفريقيا في سلاح الشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق علاء أبو القاسم بطل مصر الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش في مالي بعد أداء رائع بعد فوزه في المباراة النهائية على زميله محمد حمزة بنتيجة 15/11.

واستطاع أبو القاسم الفوز على أبطال غانا والمغرب والكونغو وتوجو ومالي بالأدوار التمهيدية وفي دور الـ16 فاز على بطل أنجولا مانويل دا روزا 15/2 وهزم في دور الـ8 بطل الجزائر سليم هاروي 15/4 وفي دور النصف نهائي تفوق علي بطل تونس محمد ايوب 15/11.

واعرب اللاعب عن سعادته بهذه الميدالية مؤكدا أن الفوز ببطولة إفريقيا سيكون داعم له في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وقدم أبو القاسم شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسئولو اتحاد السلاح وللبنك الأهلى الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي له وروابط الرياضية الوكيل الحصري للاعب.