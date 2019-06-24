برشلونة يقترب من التعاقد مع حارس فالنسيا

اقترب نادى برشلونة الإسبانى من التعاقد مع البرازيلى نيتو حارس فالنسيا الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
جاء ذلك بعد أن قررالحارس الهولندي ياسبر سيليسين، الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب إبتعاده عن المشاركة، لتقرر إدارة
وكان البرازيلى نيتو أبدى رغبته بالرحيل عن الخفافيش، بسبب استيائه من سياسة المداورة مع حارسي الفريق، التى يقوم بها المدير الفنى للفريق مارسيلينو جارسيا.
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