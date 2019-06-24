رياضة | نجم باريس يريد العودة لبرشلونة وميسي يطالب بضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس يريد العودة لبرشلونة وميسي يطالب بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إن البرازيلي دانى ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يريد العودة لبرشلونة مجدداً خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يريد أن يختتم مسيرته الكروية مع فريقه السابق برشلونة ولكن ستكون الأمور صعبة فة عودته من جديد.

كما طالب ليونيل ميسي نجم البرسا بعودة ألفيش إلى الفريق بعدما انفصل عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأصبح لاعبًا حرًا.

وذكرت الماركا، سببين يمنعان عوذة اللاعب الأول هو إنه إنتقد من قبل إدارة الفريق الإسبانى والسبب الثانى هو عدم الإحتياج لظهير أيمن فى ظل تواجد البرتغالى نيلسون سيميدو والإسبانى سيرجيو روبيرتو.