من جامعة الأزهر لتشجيع أنجولا في السويس.. ماتيوس وزملاءه: سعداء في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

حالة من السعادة تعيشها جماهير بعض الجاليات الأفريقية في مصر، خاصة التي تشارك منتخبات بلادها في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

بعض أفراد تلك الجاليات زحفوا خلف منتخبات بلادهم؛ للتشجيع من داخل الاستاد كما هو الحال اليوم الاثنين، "ماتيوس" الطالب في الأزهر الشريف والذي سافر خلف منتخب أنجولا الذي يخوض أول لقاءاته أمام تونس على ستاد السويس.

قبل عامين حضر أحمد ماتيوس، الذي يعيش عامه الـ20، وعدد من زملائه من دولة أنجولا للدراسة بجامعة الأزهر الشريف، ولم يكن يعلم أن حبه لكرة القدم سيقوده لتشجيع بلاده داخل مدينة السويس التي كان يعرفها قبل أن تطأ قدمه شوارع المحروسة.

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"قرأت عن تاريخ السويس وتاريخها النضالي ودورها في الحروب التي خاضتها مصر في القرن العشرين".. يتحدث أحمد ماتيوس، لافتًا إلى أنه حضر برفقة 20 طالبًا من بلاده يدرسون في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأشاد الطالب الأنجولي بمستوى النظافة في السويس وتخصيص مسارات للمشجعين للمرور إلى البوابات المخصصة لدخولهم الاستاد حسب التذاكر، مؤكدًا أن التنظيم مستواه عالميًا.

وأضاف ماتيوس أنه سعيد بتواجده في السويس لتشجيع منتخب بلاده لكرة القدم، لافتًا إلى أنه حضر ظهر اليوم إلى مدينة الصمود وتفقد المدينة في جولة سريعة اصطحبهم فيها شاب مصري رافقهم من القاهرة، وشاهدوا بعض المعالم التاريخية.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.