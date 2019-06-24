رسميًا.. لبنان تتأهل لنهائي البطولة العربية لناشئي السلة على حساب السعودية

تأهل منتخب لبنان لنهائي البطولة العربية لناشئي السلة عقب التغلب على منتخب السعودية، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وحقق منتخب لبنان الفوز بنتيجة بنتيجة 82 مقابل 36 لمنتخب السعودية. ويشارك في البطولة العربية 6 منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة والبحرين والسعودية ولبنان والجزائر وتونس . ويواجه المنتخب الوطني بعد قليل المنتخب التونسي في نصف نهائي البطولة ذاتها.

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