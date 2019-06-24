رياضة | هبوط 6 أندية للقسم الثالث في الموسم المقبل (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط 6 أندية للقسم الثالث في الموسم المقبل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى أندية القسم الثاني يتضمن نظام الصعود والهبوط خلال الموسم المقبل 2019-2020.
وقرر اتحاد الكرة اعتماد تشكيل المجموعات الثلاث للقسم الثاني من 36 نادى كل مجموعة 12 نادى على أن يتم صعود أول كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدوري الممتاز مباشرة، وهبوط فريقين من كل مجموعة إلى القسم الثالث.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا بحضور مندوبى أندية القسم الثاني للاعلان عن قرعة المسابقة خلال الأيام المقبلة على أن تنطلق المسابقة في شهر أكتوبر المقبل