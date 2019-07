رياضة | مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر اليوم الاثنين 24 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا Africa Cup

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر اليوم الاثنين 24 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا Africa Cup والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب أنجولا اليوم الإثنين الموافق 24 / 6 / 2019 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 2019 Africa Cup of Nations



تشكيل تونس اليوم أمام أنجولا في كأس أمم إفريقيا (بث مباشر)

حراسة المرمي : فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع : أيمن بن محمد – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي.

خط الوسط : فرجاني ساسي – إلياس السخيري.

خط الهجوم : يوسف المساكني – نعيم السليتي – بسام الصرارفي - طه ياسين الخنيسي.

موعد مباراة تونس وأنجولا اليوم yalla shoot والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت قرطاج، والثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة تونس عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD ويعلق على المباراة عصام الشوالي، وتنقل المباراة ايضا على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، بالإضافة إلى عدة قنوات أخري أبرزها Fox Sports 4 NL و Canal + Sport 1 Afrique

بث مباشر مباراة تونس وانغولا في تغطية مباشرة وخاصة لنسور قرطاج أمام أنجولا

مشاهدة مباراة تونس وأنجولا على ملعب السويس الجديد