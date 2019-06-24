رياضة | وزير الرياضة يحضر مباراة تونس وأنجولا.. وأحمد مرتضى بقميص فرجاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يحضر مباراة تونس وأنجولا.. وأحمد مرتضى بقميص فرجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في ستاد السويس لحضور مباراة تونس وأنجولا المقرر لها بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وحرص وزير الرياضة على الاطمئنان على الأمور التنظيمية بمحيط ستاد السويس قبل اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم.

كما حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على حضور اللقاء مرتديا قميص فرجاني ساسي، في إطار دعمه للدولي التونسي خلال مهمته رفقة منتخب بلاده مساء اليوم.

تستضيف مصر أمم إفريقيا 2019 في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.