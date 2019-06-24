شكرا لقرائتكم هل يكون للقياسات البدنية دوراً فى تحديد الراحلين عن الأهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للأهلى وعلى مدار 3 أيام فى عمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الأجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

وأكد مسئولو الأهلى أن الجهاز الفنى يرى أن القياسات البدنية سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.