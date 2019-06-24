شكرا لقرائتكم فلاش باك.. الأهلى بطلاً للنسخة 38 للدورى زى النهاردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
في مثل هذا اليوم الـ 24 من يونيو عام 2016، حصد النادي الأهلي اللقب رقم 38 في تاريخ القلعة الحمراء من بطولة الدوري العام، بعد أن غاب الدرع عن الجزيرة لمدة عام واحد بعد أن استحوذ عليه الزمالك في موسم 2015.
وفاز الأهلى وقتها على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ليوسع الفريق الأحمر الفارق في النقاط بينه وبين الزمالك أقرب ملاحقيه إلى سبع نقاط كاملة قبل نهاية المسابقة بأسبوعين، ليتوج الأهلي رسمياً باللقب المحلي بعد الوصول إلى النقطة 74.
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