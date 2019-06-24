رياضة | نيمار مقابل بول بوجبا.. أين ذهبت الصفقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار مقابل بول بوجبا.. أين ذهبت الصفقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف البريطانية، اليوم الإثنين عن صفقة تبادلية محتملة بين إداراتي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفرنسي بول بوجبا قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، وأنه يريد خوض تجربة جديدة وسط اهتمام خاص من ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن باريس سان جيرمان تواصل مع مانشستر يونايتد وعرض عليهم صفقة تبادلية وهي نيمار مُقابل بول بوجبا.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد رفض عرض باريس رغم اعتقادهم أن نيمار سعره عالٍ، وأجره يبلغ 900 مليون جنيه استرليني في الأسبوع بالإضافة إلى رغبة الشياطين في الحفاظ على بوجبا.

ويأمل المهاجم البرازيلي نيمار في مغادرة باريس سان جيرمان خلال نافذة الانتقالات هذه، بعد عامين فقط من وصوله إلى العاصمة الفرنسية في صفقة عالمية قياسية بقيمة 198 مليون جنيه إسترليني.