صور.. حفل زفاف النجم الإنجليزي هاري كين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، زواجه من صديقته كاني غولدند، التي رافقته منذ أيام الطفولة.

هاري كين نشر صورا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.. وعلق قائد المنتخب الإنجليزي على الصور قائلا: “أخيرا.. تزوجت صديقتي الحميمة.. أحبك”.

الثنائي تجمعهما علاقة قديمة منذ أيام المدرسة، حتى ارتبطا بعلاقة جدية منذ 7 سنوات، وكان قد تقدم كين بطلب الزواج من صديقته في يوليو 2017 في جزر البهاما.

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قائد منتخب إنجلترا كان قد شارك مؤخرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وحقق مع منتخب بلاده المركز الثالث، بفوزه على سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.

هاري كيت - الذي قد طلب من حبيبته الزواج خلال أجازة أمضياها في جزر الباهاما عام 2017 - ظهر في الصور وهو يقبل جبين زوجته، مرتديا سترة بيضاء وربطة عنق سوداء، بينما ظهر في صورة أخرى وهو يحملها ويظهر البحر خلفهما.

والتقى الاثنان في المدرسة خلال طفولتهما، وبقيا معا منذ ذلك الوقت، ولديهما طفلتان هما آيفي وفيفيان.

حساب توتنهام على “تويتر” نشر تغريدة يهنئ فيها كين، كما حرص عدد من اللاعبين على التعليق على منشوره على تطبيق “إنستغرام”، منهم نجم مانشستر سيتي فابيان ديلف، وزميل كين السابق في توتنهام، جيمي ريدناب.