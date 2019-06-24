الجعايدي يحذر تونس قبل مواجهة أنجولا

قال راضي الجعايدي مدافع منتخب تونس السابق، إن الفوز على أنجولا اليوم بأمم أفريقيا، مهم للغاية من أجل مواصلة مشوار أمم أفريقيا بمعنويات عالية.

وأكد الجعايدي في تصريحات إذاعية اليوم، أن منتخب أنجولا يعد فريقا قويا، ويجب الحذر وبشدة خلال مواجهته، حيث يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويقدم مستويات جيدة، خاصة وأن والفوز عليه في مستهل مشوار نسور قرطاج بالكان سيكون أمرا إيجابيا للغاية.

وتمنى نجم تونس السابق أن يستغل لاعبي نسور قرطاج اليوم الدعم الجماهيري المنتظر أمام أنجولا، من الجالية التونسية وكذلك الجمهور المصري، وذلك لتحقيق الفوز والظهور بمستوى طيب.

وأشار الجعايدي إلى أنه لا يريد مواجهة مصر في الأدوار الإقصائية، حيث يتمنى تأهل المنتخبين للمباراة النهائية، مشيدا بتنظيم الفراعنة لحفل الافتتاح الذي ظهر بشكل أكثر من رائع.

وتقع تونس في المجموعة الخامسة برفقة أنجولا ومالي وموريتانيا، والتي تخوض مبارياتها بمحافظة السويس.