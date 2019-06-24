ميلان وإنتر يتفقان على هدم سان سيرو

كشف باولو سكالوني، رئيس ميلان، عن اتفاق ناديه مع غريمه إنتر، على هدم ملعب سان سيرو، من أجل بناء إستاد جديد، في السنوات المقبلة.

وقال سكالوني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية: "سيكون لدينا ملعب سان سيرو جديد، سيتم هدم القديم، وفي نفس المنطقة سنقوم بإنشاءات جديدة".

فيما سئل أليساندرو أنتونيلو، الرئيس التنفيذي لشركة إنتر، حول ما إذا كان ناديه سيبني الملعب الجديد مع منافسه في المدينة، فقال: "نعم بالتأكيد".

وكانت تقارير صحفية خرجت في الأسابيع الماضية، تفيد بأن إنتر وميلان وافقا على خطط لإنشاء ملعب جديد، سيتكلف حوالي 700 مليون يورو، وكان من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول عام 2022.