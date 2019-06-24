الان تتابع الهلال يحسم مستقبل أشرف بنشرقي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
يسير نادي الهلال السعودي نحو الاستغناء بشكل نهائي عن خدمات الدولي المغربي أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي مع متم الموسم الكروي المنقضي.
وحسب مصادر سعودية فإن إدارة الهلال السعودي ستتخذ قرار التخلي عن خدمات المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي رغم تبقي موسم ونصف في العقد المبرم بين الطرفين.
وطلبت إدارة الفريق السعودي من وكيل أعمال اللاعب بنشرقي الحضور إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل مناقشة العروض المقدمة لموكله واختيار أفضلها، من أجل نقله إلى ناديه الجديد بعدما بات خارج الحسابات.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حال عدم توفر عرض مناسب للاعب بنشرقي فإن الهلال سيلجأ إلى توقيع اتفاقية إنهاء العقد بين الطرفين، ليصبح المهاجم المغربي حرا، ما سيمكنه من الانتقال إلى أي فريق يفضله.
وتعاقد الفريق السعودي في الموسم قبل الماضي خلال الانتقالات الصيفية مع اللاعب بنشرقي قادما من فريق الوداد الرياضي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم؛ بينما تتضارب الأخبار حول مبلغ الصفقة.
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