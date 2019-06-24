شكرا لقرائتكم إيتو يحث صلاح على ترك ليفربول والانتقال إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق لكرة القدم، النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي على الانضمام لصفوف الفريق الكتالوني.

وقدم صلاح أداء مذهلا مع ليفربول، منذ انضمامه للفريق الإنجليزي في يونيو عام 2017، حيث أحرز معه 71 هدفا في 104 مباريات بمختلف البطولات، قاده خلالها للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

وارتبط صلاح بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أكثر من مرة، لكن إيتو الذي قضى خمسة أعوام في صفوف برشلونة منذ عام 2004 يرى أنه يتعين على هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين الانضمام لقلعة (كامب نو).

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وصرح إيتو، الذي لعب في صفوف الريال قبل انتقاله لبرشلونة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): أعتقد أن انضمام صلاح لبرشلونة سيكون أفضل بالنسبة له، فريال مدريد منحني الفرصة للرحيل عن إفريقيا، لكني أعرف أسلوب برشلونة، وأعتقد أنه سيكون أفضل بالنسبة لصلاح.

وأضاف إيتو: إذا سنحت له فرصة اللعب في أفضل دوري في العالم، وهو الدوري الإسباني، فينبغي عليه التوقيع لبرشلونة، محمد صلاح لديه كل شيء ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ويقود صلاح، الفائز في العامين الماضيين بجائزة أفضل لاعب إفريقي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر.

ويطمح صلاح لقيادة منتخب مصر لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بأمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، واستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2010.