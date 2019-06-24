ملخص نتيجة مباراة الجزائر وكينيا 2-0 في كاس الأمم الأفريقية 2019

ملخص نتيجة مباراة الجزائر وكينيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019، ومن المتوقع ان يكون لقاء الجزائر وكينيا واحداً من المباريات التي ستكون مشاهدة من الجمهور المصري والعربي بالإضافة إلي الجمهور الجزائري، خاصة في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم رياض محرز.

يلعب المنتخب الجزائري المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت غرينتش، المباراة تلعب على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة بي ان سبورت ماكس 1، الخاصة بنقل كأس الأمم الأفريقية.

يعتمد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على كلاً من رياض محرز وبغداد بونجاح في تلك البطولة للعودة للتتويج بلقب كاس الأمم الأفريقية بعد أخر تتويج للمنتخب الجزائري عام 1990 في البطولة المقامة بدولة الجزائر، ويمتلك بلماضي تشكيلة قوية في كافة مراكز الملعب ستسهل عليه الكثير خلال البطولة

نتيجة مباراة الجزائر وكينيا