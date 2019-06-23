كورتوا: هازارد سيحقق لريال مدريد قفزة نوعية

قال حارس ريال مدريد الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا، إن صفقة انضمام مواطنه إيدين هازارد للفريق ستصنع “قفزة نوعية” فيه، مشيراً إلى أنه في حالة قدوم الفرنسي كيليان مبابي فسيكون مرحباً به.

وقال كورتوا في تصريحات لموفيستار إف1: “سعيد جداً بوجود هازارد معنا، لأنه سيحقق لنا قفزة نوعية، إنه هادئ ولطيف ومبتسم على الدوام ويرغب في الفوز وتسجيل الأهداف وصناعتها، سيكون إضافة جيدة وأعتقد أنه يروق لكل الفريق”.

ورداً على سؤال بخصوص احتمال انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي لريال مدريد قال: “لا أعرف، أقرأ فقط الأخبار المكتوبة عنه في الصحافة، لكن أي لاعب مثله مرحب به في ريال مدريد”.

وبخصوص مدرب الفريق زين الدين زيدان قال: “إنه مدرب عظيم وأثبت هذا بالفوز بكل شيء في ثلاث سنوات، أنا سعيد بوجوده هنا، سنفعل كل ما في وسعنا للفوز بالألقاب”.