رياضة | حرب برشلونة وريال مدريد وليفربول على "قاهر" ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب برشلونة وريال مدريد وليفربول على "قاهر" ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الحرب مع برشلونة وريال مدريد على ضم جونيور فيربو من فريق ريال بيتيس الإسباني.

ويسعى كلوب لخطف فيربو صاحب الـ22 عامًا قبل برشلونة وريال ومدريد والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناح الأيسر.

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ويطلب فريق ريال بيتيس مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن جونيور فيربو لبرشلونة أو ريال مدريد والذي كان قد نجح في إيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم البرسا في الدوري الإسباني.