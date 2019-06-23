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رياضة | حرب برشلونة وريال مدريد وليفربول على "قاهر" ميسي

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دخل يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي الحرب مع برشلونة وريال مدريد على ضم جونيور فيربو من فريق ريال بيتيس الإسباني.

 

ويسعى كلوب لخطف فيربو صاحب الـ22 عامًا قبل برشلونة وريال ومدريد والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناح الأيسر.

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ويطلب فريق ريال بيتيس مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن جونيور فيربو لبرشلونة أو والذي كان قد نجح في إيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم البرسا في .

 

 

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