رياضة | كريستيانو رونالدو ينحني في قضية الاغتصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو ينحني في قضية الاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث فريق الدفاع الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن التفاوض مع الأمريكية كاثرين مايورجا التي اتهمته باغتصابها عام 2009 في محاولة للتوصل إلى تسوية وإنهاء القضية خارج المحكمة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فريق دفاع رونالدو طلب المزيد من الوقت لمواجهة إدعاءات كاثرين مايورجا البالغة من العمر 31 عاما، والتي تتهم رونالدو باغتصابها في فندق "بالمز" في لاس فيجاس بالولايات المتحدة بيونيو من عام 2009.

وطالب فريق الدفاع مهلة من محكمة منطقة نيفادا، لتقديم ملف من 46 صفحة للدفاع عن "الدون"، ودفع القاضي لرفض القضية.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن فريق الدفاع يحاول أن ينهي القضية خارج المحكمة، إما من خلال رفضها، أو إجبار القاضي على اللجوء لحل "التحكيم" وفي حال تم اللجوء لخيار التحكيم خارج المحكمة، فإن الإجراءات ستكون سرية، وسيتم الحكم فيها من خلال وسيط خبير.