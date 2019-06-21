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نجم تشيلسي يرغب في اللحاق بساري

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عرض جواو سانتوس وكيل اللاعب الإيطالي جورجينيو نجم نادي الإنجليزي، خدمات موكله على نادي يوفنتوس.

وقال جواو سانتوس في تصريحاته لراديو “كيس كيس” الإيطالي : “ساري يحتاج إلى لاعب

كجورجينيو. أنا لا أعرف خطط يوفنتوس في سوق الانتقالات بعد ، لكننا سنرى. أعلم أن ساري وصل للتو إلى هناك
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وسيحدد طلباته هذا الصيف قريباً.

ووقع النجم الإيطالي لتشيلسي في الصيف الماضي فقط بطلب من مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري الذي غادر هذا الصيف لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي ويتوقع أن ينقل اللاعب البرازيلي الإيطالي معه إلى السيدة العجوز.

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