بيتر تشيك يعود لتشيلسي في منصب المدير التقني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن عودة اللاعب المخضرم بيتر تشيك إلى النادي مجددًا بعد رحيله عن النادي إلى أرسنال عام ٢٠١٥، قبل أن يعلن اعتزاله عقب الموسم المنقضي. ‏

وعاد تشيك الي تشيلسي ليشغل منصب مستشار النادي بجانب منصب المدير التقني حيث سيعمل تقديم النصيحة بشأن مسائل كرة القدم والأداء في

جميع أنحاء النادي والتي ستشمل السفر مع الفريق مع التركيز على الإستراتيجيات والأداء.

‏وقضى تشيك ١٥ عامًا مع فريقه عندما كان لاعبًا ‏حقق فيهم ١٥ بطولة، ما بين بطولة محلية وأوروبية، كالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة للمتحرفين والدرع الخيرية

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الدوري الأوروبي ودوري الأبطال. ‏

وقال تشيك عقب عودته لنادي تشيلسي: "أشعر بالفخر الشديد لأن تتاح لي هذه الفرصة للانضمام إلى تشيلسي مرة أخرى والمساعدة في إنشاء أفضل بيئة أداء عالية المستوى ممكنة لمواصلة النجاح الذي حققه النادي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية."

‏وأضاف: " أتطلع للتحدي الجديد، وان أستطيع استخدام كل خبرتي ومعرفتي في كرة القدم من أجل تحقيق النجاحات مع تشيلسي في المستقبل".