قبل افتتاحية أمم أفريقيا .. تعرف على كيفية إضافة مرافق لـ FAN ID الخاصة بك

عمرو ابوبكر

تنطلق غدًا الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمباراة افتتاحية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكان قد أعلن موقع تذكرتي "tazkarti"، المسئول عن مشجعي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عن عمل بطاقات تعريفية لكل مشجع تلزمه بإتباع القوانين، مع حجز تذكرة تسمح لك بالدخول لمدرجات الملاعب المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

ويوجد داخل نظام موقع تذكرتي في الـ FAN ID الخاص بك، طريقة تجعلك تضيف مرافق لك يحضر معك المباراة، ولكن بخطوات وشروط أهمها أن يكون "عمر المرافق...