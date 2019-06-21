فيديو.. شادي محمد: مو صلاح لاعب عالمي وسيصنع فارقًا في آداء المنتخب

أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، أن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي و المنتخب الوطني فخر لكل العرب و قيمة كبيرة جدا . وأضاف "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمد صلاح لاعب عالمي وسيصنع فارقا في أداء المنتخب الوطني خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية. علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمد صلاح لاعب عالمي وسيصنع فارقا في أداء المنتخب الوطني خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح "محمد"، أنه لا يمانع أن يبني مدرب المنتخب خطته علي محمد صلاح ، قائلا :" سبق وأن فعل ذلك هيكتور كوبر ووصلنا لكأس العالم ، أبو تريكة وبركات وحسني عبدربه كانوا يصنعون الفرق مع انديتهم ولكن لم يصل أحد منهم للعالمية مثل محمد صلاح". Advertisements شاهد الفيديو..

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