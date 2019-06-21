أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن اجتماعا مشتركا عقد بين مسؤولي ميلان وريال مدريد، للتفاوض حول بعض الصفقات.
ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ميلان سعى خلال الاجتماع، لتسريع المفاوضات بشأن ضم داني سيبايوس خلال الميركاتو الصيفي.
واستغل مسؤولو الميرنجي الاجتماع، للاستفسار عن وضع 3 لاعبين في صفوف الروسونيري وهم أليسيو رومانيولي وكريستوف بيونتيك وجيانلويجي دوناروما.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم رومانيولي يأتي مع الرحيل المحتمل لثنائي الدفاع الملكي ناتشو فيرنانديز وخيسوس فاييخو.
أما بيونتيك، فسبق أن حاول ريال مدريد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، وقد يعود للاهتمام به مرة أخرى إذا تراجع مستوى واحد من الثنائي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.
وفيما يتعلق بدوناروما، فإن ريال مدريد سيراقب أداء بدلاء تيبو كورتوا في الموسم المقبل، وإذا لم يتطور مستوى لوكا زيدان أو أندري لونين، فإن أنظار الميرنجي ستتجه نحو الحارس الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي ميلان تحت مجهر ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.