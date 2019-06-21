السولية يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر

وجه عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، رسالة دعم للاعبي منتخب مصر، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية غداً الجمعة.
وكتب السولية عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل التوفيق لمنتخبنا المصري، وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين".
وتابع: "نثق في روح وقدرات الجميع على حصد اللقب إن شاء الله".
وخرج السولية من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الخاصة بالبطولة رغم انضمامه في شهر مارس/ أذار الماضي للقائمة، ما برره المدرب في تصريحات صحفية بأنه لأسباب فنية.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة زيمبابوي غداً الجمعة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32.
وكان المنتخب المصري قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية من قبل 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.
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