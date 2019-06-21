موعد مباراة مصر وزيمبابوي فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019| القنوات الناقلة “مباراة...

موعد مباراة مصر وزيمبابوي فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، يكثر البحث عنه الآن من مشجعى كرة القدم فى كل مكان، الذين ينتظرون بداية مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 و التى ستقام مبارياتها فى مصر، و سيشارك لأول مرة 24 منتخب أفريقى تم تقسيم هذه المنتخبات على ستة مجموعات، وتقام المباريات فى ستاد القاهرة الدولى، ستاد الاسكندرية، ستاد الدفاع الجوى، ستاد السلام، و ستاد السويس الجديد، ستاد الاسماعيلية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر و زيمبايوى سوف تقام اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 على ستاد القاهرة الدولى فى الأوقات الآتية:

الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر و السودان و ليبيا و تركيا

الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية و العراق و الكويت و اليمن و قطر و البحرين

الحادية عشر مساء بتوقيت فلسطين و الأردن و سوريا و لبنان

التاسعة مساء بتوقيت تونس و المغرب و الجزائر

الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية

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