التشكيل المتوقع للمنتخب أمام زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يلتقي المنتخب المصري أمام زيمبابوي، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية الساعة العاشرة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن المتوقع أن يبدأ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: أيمن أشرف، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وأحمد المحمدي

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني

وسط الهجوم: محمود تريزيجيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح

الهجوم: مروان محسن

وتضم المجموعة الأولى إلى جانبهما منتخبي أوغندا، والكونغو الديمقراطية.