الدنمارك تفوز على النمسا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة

تغلب منتخب الدنمارك على النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التى جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا تحت 21

عام المقامة في إيطاليا.

سجل أهداف اللقاء جواكيم مايهلي هدفين ، أندرياس سكوف أولسن للدنمارك في الدقائق 33،77،90 بينما سجل هدف

النمسا فيليب لينهارت في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب الدنمارك إلى النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد منتخب النمسا عند ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثالث.