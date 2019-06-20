اخبار الرياضه

الدنمارك تفوز على النمسا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تغلب منتخب الدنمارك على النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التى جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا تحت 21 

عام المقامة في إيطاليا.

سجل أهداف اللقاء جواكيم مايهلي هدفين ، أندرياس سكوف أولسن للدنمارك في الدقائق 33،77،90 بينما سجل هدف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
النمسا فيليب لينهارت في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب الدنمارك إلى النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد منتخب النمسا عند ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثالث.                                                                                                   

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تفوز على النمسا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا